L’US Navy recrée la Deuxième flotte à cause de la «concurrence des grandes puissances»

© AP Photo / Fabrizio Bensch/Pool Des navires US commencent à réaliser des frappes contre les positions de Daech en Syrie

La Marine américaine recréera la Deuxième Flotte, qui avait été démantelée en 2011 en raison de «la concurrence des grandes puissances», a annoncé l'US Navy sur la base navale de Norfolk le 4 mai.

«La Deuxième Flotte effectuera la gestion opérationnelle et administrative des navires, des avions et des forces terrestres sur la côte Est (des États-Unis, ndlr) et dans la partie nord de l'océan Atlantique», précise la déclaration de la Marine.

«Notre nouvelle stratégie militaire nationale dit clairement que nous sommes de retour à l'ère de la concurrence des grandes puissances. Le nombre des défis augmente dans notre entourage, il devient plus difficile. Voilà pourquoi nous récréons aujourd'hui la Deuxième flotte pour répondre à ces défis, en particulier dans l'Atlantique nord», a déclaré le commandant en chef de la marine américaine, l'amiral John Richardson.

Responsable de la région atlantique du pôle Nord à la mer des Caraïbes, la Deuxième Flotte des États-Unis existait entre les années 1950-2011. En 2011, la flotte a été dissoute pour des raisons d'économie et de structure organisationnelle.

Actuellement, l'US Navy possède six unités de flotte actives.