Un avocat explique pourquoi Trump a acheté le silence de Stormy Daniels

Un avocat de Donald Trump, l'ex-maire de New York Rudy Giuliani, a déclaré que le Président avait acheté le silence de Stormy Daniels pour protéger sa famille contre les accusations et non pas à cause de sa participation à la présidentielle.

«Le versement a été fait pour régler la question relative à de fausses accusations privées, pour protéger la famille du Président. Cela aurait été fait dans tous les cas, indépendamment de savoir s'il était candidat ou non», stipule une déclaration de Rudy Giuliani.

Rudy Giuliani avait précédemment déclaré sur la chaîne Fox News que le Président avait remboursé les 130.000 dollars versés par Michael Cohen, un autre de ses avocats, à Stormy Daniels en échange de son silence sur leur relation sexuelle en 2006.

© AP Photo / Bill Haber L’actrice de films X Stormy Daniels menace l’avocat de Trump

Une déclaration qui contredisait les affirmations précédentes de Trump selon lesquelles il n'était pas au courant de ce versement et n'avait jamais eu de relation avec elle.

Donald Trump a semblé prendre ses distances de son ami de plus de 30 ans, soulignant que celui-ci avait seulement commencé à travailler sur le dossier.

«Il va revenir sur ses affirmations», «il n'y a pas de contradiction», avait assuré le Président.

Peu après, M.Giuliani a publié un communiqué visant à «clarifier» ses précédentes déclarations.

En janvier dernier, The Washington Post a publié un article affirmant que Donald Trump avait trompé sa femme Melania avec l'actrice de films X Stormy Daniels. Le média a également annoncé qu'en 2016, à la veille de la présidentielle américaine, l'avocat du futur Président, Michael Cohen, lui avaient versé 130.000 dollars pour qu'elle garde le silence sur sa relation avec Donald Trump.

À la même époque, Stormy Daniels a brisé le silence sur des relations avec Donald Trump datant de 2006. À l'époque, le Président était déjà marié et son fils n'avait que trois mois, relate le journal InTouch Weekly.

L'actrice avait accordé une interview à ce sujet en 2011, mais ses révélations n'ont été rendues publiques que dernièrement.

D'après Stormy Daniels, ils se sont rencontrés en 2006. Leur relation a duré un an. L'actrice a décidé d'y mettre un terme après que Donald Trump a refusé de la faire jouer dans son émission The Apprentice.