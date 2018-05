Trump nomme la cause d’une éventuelle guerre nucléaire

La faiblesse et les démonstrations de faiblesse pourraient mener à une guerre nucléaire, a expliqué Donald Trump en évoquant les éventuelles raisons d’un tel conflit.

Sur fond des tensions actuelles sur la scène internationale, le Président américain a évoqué lors de la conférence annuelle de la National Rifle Association les causes d'un éventuel conflit nucléaire.

«Vous vous souvenez […] comment tout le monde disait "on aura la guerre nucléaire, nous aurons la guerre nucléaire". Non, vous savez ce qui déclenchera la guerre nucléaire? La faiblesse et la démonstration de faiblesse», a-t-il déclaré, cité par des médias.

Dans le même temps, Donald Trump a souligné que «des choses formidables» se passaient actuellement autour de la situation sur la péninsule coréenne.

La Corée du Nord s'est alignée samedi sur le fuseau horaire de la Corée du Sud , a annoncé son agence de presse officielle, un nouveau signe de la détente en cours sur la péninsule coréenne.

Le 27 avril, la première réunion du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec le Président sud-coréen Moon Jae-in s'est déroulée à Panmunjeom, dans la partie sud-coréenne de la zone démilitarisée.

Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à franchir la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule.

Les deux dirigeants ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ont fait part de leur intention d'opérer une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne» et d'améliorer leurs relations, en cherchant la prospérité commune et la réunification pacifique.