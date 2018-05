L’ex-maire de New York révèle la détermination de Trump à «changer le régime en Iran»

Rudy Giuliani, un des avocats du Président américain et ancien maire de New York, a fait part de la volonté de Donald Trump de changer le régime politique de la République islamique, annonce Politico.

«Il est aussi déterminé à changer le régime que nous», a-t-il relevé lors d'une intervention au congrès de l'Organisation des communautés irano-américaines, un groupe qui, selon ses déclarations, vise à promouvoir la démocratie dans la République islamique.

De l'avis de l'ex-maire de New York, le changement de pouvoir en Iran est «le seul moyen de paix au Proche-Orient».

«C'est plus important qu'un accord israélo-palestinien», a annoncé M.Giuliani cité par Politico.

Donald Trump promet d'aider le peuple iranien «au moment opportun»

En janvier dernier, Donald Trump s'était félicité des manifestations antigouvernementales en Iran et avait promis le soutien des États-Unis «au moment opportun».

Précédemment le Président américain s'en était pris à l'accord nucléaire entre l'Iran et les six médiateurs internationaux (Russie, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, France et Allemagne) et avait menacé d'en sortir s'il n'était pas «réparé».