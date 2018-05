Quelle surprise la chanteuse russe a-t-elle préparée pour l’Eurovision?

La chanteuse russe Ioulia Samoïlova, qui représentera la Russie à l’Eurovision 2018 à Lisbonne, a révélé quelle surprise elle avait préparée pour le concours et a affirmé être sûre du succès de sa chanson.

La candidate russe à l'Eurovision, Ioulia Samoïlova, qui est partie pour le Portugal où se tiendra le 12 mai la finale du concours européen de chanson, a partagé ses impressions à l'issue de la deuxième répétition.

«Tout s'est très bien passé. Notre équipe a très bien travaillé et j'ai enfin vu tout le numéro, toute la mise en scène avec les nouvelles couleurs. Bien sûr, pour la finale quelque chose va changer, on va retravailler un peu. Aujourd'hui, les danseurs ont un peu changé la prestation. […] Tout va bien se passer, je le sais, j'ai confiance en cette chanson», a-t-elle confié à Sputnik.

© Sputnik . Рамиль Ситдиков Au Portugal, deuxième tentative pour une chanteuse russe de participer à l’Eurovision

En évoquant sa surprise pour cette année, Ioulia a annoncé qu'elle interprétera à la deuxième demi-finale la chanson I Won't Break. En interprétant cette composition, la chanteuse se trouvera à une hauteur digne d'une falaise. On verra également sur scène trois choristes et deux danseurs.

D'après la jeune femme, son moral est au beau fixe. Le temps qu'elle a passé dans la capitale portugaise a été bien occupé. Entre les répétitions et les conférences de presse, elle a eu le temps de visiter quelques monuments.

«Ces jours-là, il y avait du vent, mais plus on approche de l'Eurovision, plus il fait doux», a-t-elle ajouté.

© Sputnik . Denis Aslanov La Russie remporte de nouveau le Concours Eurovision de la chanson junior

Ioulia Samoïlova devait présenter sa chanson Flame is burning à l'Eurovision 2017 à Kiev, mais le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) lui avait interdit l'entrée du pays pour trois ans après qu'elle s'était produite en 2015 en Crimée, péninsule rattachée à la Russie en 2014 à l'issue d'un référendum. L'Eurovision 2017 n'avait pas été retransmis par la télévision russe.

Le prochain concours rassemblera les représentants de 43 pays du 8 au 12 mai et se tiendra à Lisbonne pour la première fois de son histoire.