À Hawaï des maisons dévorées par les coulées de lave (vidéo)

À Hawaï de la lave s'écoulant du volcan Kilauea en éruption a détruit cinq maisons, annonce Associated Press.

Les coulées de lave ont poussé des milliers de personnes à fuir. 1.700 personnes ont été évacuées à titre obligatoire.

Le volcan est entré en éruption à la fin du mois d'avril. Son éruption est accompagnée de puissants séismes.

Le Kilauea est un volcan des États-Unis situé à Hawaï, dans le sud-est de l'archipel et de l'île du même nom. Ce volcan bouclier qui est apparu au pied du Mauna Loa voisin culmine à 1 246,2 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des plus imposants du monde si on tient compte de l'empilement total de ses coulées de lave.

Pour les Hawaïens, le Kilauea est la demeure de Pélé, la déesse hawaïenne des volcans et du feu. C'est elle qui déclenche les séismes en frappant le sol avec son pied et provoque les éruptions en utilisant son Paʻoa, un bâton magique. Divinité parmi les plus importantes de la mythologie hawaïenne, elle faisait l'objet d'un important culte au sommet du volcan, culte qui se perpétue encore aujourd'hui avec quelques offrandes et danses en son honneur. Cet héritage culturel, géologique et environnemental du Kilauea est protégé par plusieurs réserves naturelles ainsi que par le parc national des volcans d'Hawaï, l'un des plus fréquentés des États-Unis.