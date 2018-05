Erdogan avoue ne jamais avoir abandonné son rêve européen

La Turquie n'a jamais abandonné son objectif d'adhésion à l'Union européenne, a déclaré dimanche le Président Erdogan, en présentant son programme électoral à quelques semaines des élections législatives anticipées du 24 juin.

© AP Photo / Osman Orsal Éternel candidat: la Turquie peut détourner le regard de l’UE, selon un ex-ministre turc

S'exprimant devant des milliers de partisans à Istanbul, le chef d'État turc a déploré que les Européens ne fassent pas preuve de la même détermination que lui.

Ankara et Bruxelles ont entamé des pourparlers sur l'adhésion turque à l'UE en 2005, 18 ans après que la Turquie a présenté sa candidature. Une série de facteurs ralentissent les négociations, notamment la question chypriote et les réticences de la France et de l'Allemagne.

Le coup d'État avorté de juillet 2016 et la multiplication des incidents diplomatiques entre la Turquie et l'UE ont également contribué à ralentir le processus, désormais au point mort.