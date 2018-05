Français, Allemands et Italiens considèrent Poutine comme le chef d’État le plus puissant

Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Donald Trump, Xi Jinping, Angela Merkel, Theresa May, Recep Tayyip Erdogan, Benjamin Netanyahu, Shinzo Abe, Narendra Modi ou l’ayatollah Khomeini… qui, parmi ces dirigeants mondiaux, est le plus puissant sur l’échiquier mondial? Le sondage Ifop réalisé pour Sputnik révèle cet homme fort, et il s’agit…

Sur fond de la présidentielle en Russie, des législatives en Italie, de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de ses conséquences sur la politique mondiale, l'Ifop a mené un sondage pour Sputnik visant à savoir qui était le dirigeant le plus puissant du monde à l'heure actuelle.

Et comme l'on peut voir sur le diagramme, la majorité des Français (34%) estiment que le dirigeant le plus influent est Vladimir Poutine.

© Sputnik . Sondage: Qui considérez-vous comme le dirigeant le plus puissant du monde?

25% donnent leur voix à Donald Trump et 17% au leader chinois Xi Jinping. Seuls 9% ont voté pour Angela Merkel, alors qu'Emmanuel Macron n'est nommé que par 5% des personnes interrogées.

Le même avis est aussi exprimé en Italie et en Allemagne. Ainsi, plus d'un tiers des Italiens (38%) et des Allemands (34%) considèrent Vladimir Poutine comme le dirigeant le plus influent du monde. 43% des Américains et un tiers des Britanniques (33%) estiment que le leader le plus puissant est Donald Trump.

© REUTERS / Charles Platiau Une année de présidence Macron

Il est à noter que l'opinion des Européens concernant la puissance du Président russe est également partagée en Russie, où Vladimir Poutine avait remporté l'élection avec 76,69% des suffrages, battant ainsi son propre record: 56,43 millions de personnes avaient voté pour lui lors de la présidentielle 2018.

Le sondage a été réalisé du 22 au 28 mars par l'Institut français d'opinion publique (Ifop) en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 5.029 personnes majeures des cinq pays y ont participé. Cette étude est représentative de la population selon les critères du sexe, de l'âge et de la répartition géographique. La marge d'erreur s'élève à 3,1% pour un intervalle de confiance de 95%.

Le projet international d'étude de l'opinion publique Sputnik.Opinions a été lancé en janvier 2015, en partenariat avec les célèbres instituts Populus, Ifop et forsa. Dans le cadre du projet, des sondages sont régulièrement menés dans les pays d'Europe et aux États-Unis sur des sujets sociaux et politiques d'actualité.