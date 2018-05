Malgré le succès du Hezbollah, le Premier ministre libanais entend garder son poste

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé que son mouvement politique du Tayyar al-Moustaqbal (en français le Courant du futur) avait gagné 21 sièges au parlement du pays suite aux élections de dimanche. Cela signifie que sa représentation a diminué d'environ un tiers en comparaison avec les législatives de 2009 lorsque ce mouvement avait gagné 33 sièges.

Malgré ce résultat, M.Hariri demeure le principal candidat afin de former le nouveau gouvernement en qualité de leader du plus grand bloc sunnite au sein du parlement. En effet, selon le système de partage des pouvoirs en vigueur au Liban, le Premier ministre du pays dois être sunnite.

«Je tends la main à tout Libanais pour contribuer à la stabilité politique et à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Libanais», a-t-il déclaré dans une allocution télévisée.

Le Hezbollah chiite, soutenu par l'Iran et opposé à Israël, et ses alliés ont remporté un peu plus de la moitié des sièges au parlement dimanche, selon les résultats préliminaires.