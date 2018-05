Commandant de l’ASL: la Turquie et les USA négocient à propos de Manbij

Ankara et Washington mènent des négociations intenses au sujet de la ville syrienne de Manbij, a annoncé à Sputnik Ahmed Osman, commandant de la brigade de Sultan Murad Tugayları qui fait partie de l’Armée syrienne libre (ASL) et a participé à l’opération Rameau d’olivier lancée par la Turquie sur le canton syrien d’Afrine.

Les unités de l'Armée syrienne libre (ASL) se préparent à une opération éventuelle à Manbij, a déclaré à Sputnik Ahmed Osman.

© AP Photo / Hussein Malla Opération turque à Manbij: les USA s’engagent à riposter contre toute attaque

«Nous voulons occuper Manbij, en évitant une opération militaire, sur la base d'un accord. Mais si nous ne parvenons pas à cet accord, la Turquie et l'Armée syrienne libre (ASL) lanceront une opération militaire», a affirmé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que cela serait fait plus vite que dans le canton syrien d'Afrine parce qu'il y a à Manbij beaucoup moins de population et d'Unités de protection du peuple kurde (YPG).

© REUTERS / Rodi Said Des militaires français repérés près de Manbij en Syrie (photo)

De son côté, le commandant en chef du Conseil militaire de Manbij au sein des Forces démocratiques syriennes (FDS), Ebu Adil, a confirmé à Sputnik la réalité des négociations avec des représentants américains.

«Ils déclarent ne pas avoir l'intention de se retirer de Manbij. Pour notre part, nous n'entendons pas non plus reculer et défendrons la ville jusqu'au bout en cas d'attaque», a-t-il déclaré à l'agence.