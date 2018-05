Quatre fortes détonations se sont fait entendre dans la capitale de l'Arabie saoudite

Quatre détonations consécutives ont été entendues mercredi à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, selon des témoins de Reuters.

Les autorités saoudiennes s'abstiennent pour le moment de tout commentaire.

Au cours des derniers mois, les Houthis du Yémen ont à plusieurs reprises ciblé la capitale saoudienne avec des missiles interceptés par l'armée saoudienne.

Les tirs de missiles visant le territoire saoudien se sont intensifiés ces derniers jours en réaction à la mort de plusieurs leaders houthis dans des attaques de la coalition arabe dirigée par Riyad. L'Arabie saoudite affirme avoir intercepté au total plus de 100 missiles houthis.

Depuis août 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe.