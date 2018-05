Un Hawaiien sort dans sa cour et découvre... une fontaine de feu! (vidéo)

Malgré les demandes d'évacuation, émises par les autorités d'Hawaii suite à l'éruption du volcan Kilauea dont la lave a déjà détruit une trentaine d'habitations, certains habitants ont refusé de quitter leurs domiciles. Keith Brooke qui fait parti de ces derniers, a eu la grande surprise de découvrir une fontaine de lave qui avait jailli dans son arrière-cour. Keith s'est empressé de la filmer.



L'éruption du volcan Kilauea a commencé le 3 mai. Le volcan est actif depuis 1983. Mais jusqu'à cette nouvelle éruption les coulées de lave passaient généralement par les égouts souterrains et finissaient dans l'océan. Cette fois le volcan se comporte différemment. La lave pourrait continuer à s'écouler pendant plusieurs jours ou même plusieurs mois.Le Kilauea est un volcan des États-Unis situé à Hawaï, dans le sud-est de l'archipel et de l'île du même nom. Ce volcan bouclier qui est apparu au pied du Mauna Loa voisin culmine à 1246,2 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des plus imposants du monde si on tient compte de l'empilement total de ses coulées de lave.