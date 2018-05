Arménie: Pashinian prêt à renouer avec la Turquie sans conditions préalables

L'Arménie est prête à rétablir les relations avec la Turquie sans conditions préalables, a déclaré mercredi aux journalistes le Premier ministre arménien Nikol Pashinian.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko Génocide arménien: la Turquie s’offusque de la position de Macron

«C'est la Turquie qui émet des conditions préalables et ce n'est pas logique, car elles sont faites en fonction de relations avec un pays tiers [l'Azerbaïdjan ndlr]. Alors que l'Arménie est prête à rétablir ses relations diplomatiques avec la Turquie sans conditions préalables, s'en tenant à la politique internationale de reconnaissance du génocide arménien», a indiqué le Premier ministre.

Selon lui, cette reconnaissance est plus liée à la nécessité d'empêcher de nouveaux génocides.

D'après différentes données, un million et demi d'Arméniens ont été exterminés de manière systématique à la fin de l'Empire ottoman. Nombre d'historiens et plus de 20 pays, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu qu'il y avait eu un génocide. La Turquie affirme pour sa part qu'il ne s'agissait que d'une guerre civile, doublée d'une famine, dans laquelle 300.000 à 500.000 Arméniens et autant de Turcs avaient trouvé la mort.