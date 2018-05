Son chien trouve «une pomme de terre» qui s'avère être... une grenade

Une promenade dans un champ près de la ville de Nottingham, en Angleterre, aurait pu coûter la vie à cette Britannique et à sa famille, si son ami n'avait pas compris que l'objet déterré par le chien de la femme n'était pas une pomme de terre mais une grenade datant de la Seconde Guerre mondial, écrit The Daily Mail.

«Marriott déterre toujours plein de choses et quand il a déterré cela, je l'ai ramassé et je me suis dit que j'y jetterai un coup d'œil plus tard et que j'allais le mettre dans mon sac», a raconté Terri-Jade Barwell.

Après que son ami a consulté internet et a compris que l'objet était une grenade de guerre probablement fonctionnelle, ils ont appelé la police qui a évacué les maisons voisines.

«Même si c'était assez effrayant, c'était très excitant et je suis maintenant vraiment intéressée à apprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale d'où vient cette grenade», a-t-elle ajouté.

Selon les démineurs qui ont neutralisé la grenade, cette dernière contenait une petite charge et n'était pas très dangereuse.