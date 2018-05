«Saluant les liens avec la Russie, les Turcs dénoncent les frappes de l’Occident en Syrie»

Selon un récent sondage réalisé par l’entreprise turque Optimar, 63,9% de la population de la Turquie est favorable au rapprochement entre Ankara et Moscou, et 56,7% des sondés condamnent les frappes américaines, britanniques et françaises contre la Syrie. Sputnik s’est entretenu avec Hilmi Dasdemir, PDG d’Optimar.