Kim Jong-un s’exprime sur sa future rencontre avec Donald Trump

Kim Jong-un a déclaré que sa rencontre historique avec le Président américain pourrait se transformer en pas en avant vers un développement positif de la situation sur la péninsule de Corée, annonce l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, se référant à un communiqué de l'Agence centrale de presse nord-coréenne.

«Ce sommet peut constituer le premier excellent pas vers une évolution positive de la situation sur la péninsule de Corée et la construction d'un bon avenir», a déclaré le dirigeant nord-coréen, cité dans ce communiqué.

Selon les médias, le leader nord-coréen a ainsi confirmé pour la première fois qu'il entendait se rendre à une entrevue avec Donald Trump.

© AP Photo / Ahn Young-joon Combien de jours va durer la rencontre Trump-Kim? Pompeo donne des détails

Mercredi, Kim Jong-un s'est entretenu avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a effectué les 8 et 9 mai son deuxième déplacement à Pyongyang. En se rendant en Corée du Nord, l'ancien directeur de la CIA avait pour but de poser les jalons du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. De retour de Pyongyang, il a raconté que la date de cette rencontre avait été fixée, sans pour autant la préciser. Le secrétaire d'État américain a également réussi à obtenir la libération de trois citoyens américains détenus en Corée du Nord.