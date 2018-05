Moscou dénonce le danger de l’escalade entre l’Iran et Israël

L’échange de tirs entre l’Iran et Israël sape les efforts déployés pour régler le conflit syrien et représente un danger, détournant la communauté internationale de la lutte antiterroriste, a déclaré Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. D’après lui, ce problème a été abordé hier par Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu.