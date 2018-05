Les USA imposent de nouvelles sanctions contre l’Iran

Comme il l’avait indiqué auparavant, le gouvernement américain a imposé ce jeudi une série de nouvelles sanctions contre six individus et trois entreprises iraniennes liés aux forces spéciales Al-Qods, unités d'élite des Gardiens de la révolution islamique

Selon le communiqué du département du Trésor, ces six individus et trois entités sont sanctionnés conformément à la législation américaine ciblant les suspects de terrorisme et les activités financières iraniennes.

Donald Trump a annoncé le 8 mai qu'il retirait son pays de l'accord signé à Vienne en juillet 2015, provoquant une vive réaction parmi ses alliés européens.

Washington a en outre promis de rétablir l'intégralité des sanctions levées, mais a aussi annoncé la mise en place de sanctions encore plus sévères.