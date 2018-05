Le nom d’Abdelaziz Bouteflika immortalisé en Cisjordanie

Une rue dans la ville de Tamoune située dans le gouvernorat de Tubas en Cisjordanie a été baptisée, le 8 mai 2018, du nom du Président algérien Abdelaziz Bouteflika, par les autorités de la ville en présence de l'ambassadeur palestinien à Alger Louaï Aïssa.

«Cette rue principale dans laquelle ont lieu souvent des affrontements entre la population palestinienne et l'armée israélienne, qui constitue un lieu de la lutte, de l'existence et de l'attachement à la terre, est baptisée aujourd'hui au nom d'une personnalité qui est un symbole de la question palestinienne et qui a aidé la lutte pour cette cause dans plusieurs étapes de son histoire, le Président Abdelaziz Bouteflika», a déclaré à la presse Louaï Aïssa lors de la cérémonie.

Cette décision est «un hommage et une reconnaissance pour le Président Bouteflika pour son soutien indéfectible et inconditionnel à la cause palestinienne, tant au niveau diplomatique que politique, et ce depuis qu'il était ministre des Affaires étrangères», a affirmé Assaad Kadri président de l'association de fraternité Algérie-Palestine au journal El Moudjahid.

Le choix de la date de l'annonce de cette décision coïncide avec le 73e anniversaire de la commémoration des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, commis par l'armée française dans les villes de Sétif et Kherata à l'est du pays. C'est là «une forme de communion symbolique et spirituelle entre les deux peuples», a estimé Assaad Kadri.

En 1974, en tant que ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika a fait ouvrir une ambassade palestinienne en Algérie. En présidant l'Assemblée générale des Nations unies en avril 1974, Abdelaziz Bouteflika a fait admettre l'OLP en tant qu'observateur et Yasser Arafat s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies. En 1975, la diplomatie algérienne, sous la direction de M.Bouteflika, a parrainé et voté en faveur de la résolution 3379 de l'Assemblée générale des Nations unies qui assimile le sionisme au racisme, abandonnée en 1991.

Après la déclaration d'indépendance palestinienne faite par Yasser Arafat, le 15 novembre 1988 à Alger, l'Algérie est devenue le premier pays au monde à reconnaître le nouvel État palestinien et à officiellement établir des relations diplomatiques complètes avec lui le 18 décembre 1988.