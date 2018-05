Lavrov commente «un incident» entre l’Iran et Israël en Syrie

La Russie est préoccupée par la hausse des tensions entre Téhéran et Tel Aviv. Elle insiste sur la résolution du conflit par la voie du dialogue, a déclaré Sergueï Lavrov, commentant les récents échanges de tirs entre l'Iran et Israël.

Intervenant lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand, Heiko Maas, le ministre russe des Affaires étrangères par intérim, Sergueï Lavrov, a commenté l'intensification des tensions entre l'Iran et Israël.

«En ce qui concerne l'escalade entre l'Iran et Israël, nous estimons que c'est une tendance inquiétante. Nous partons du fait que toutes les questions doivent être résolues par la voie du dialogue», a-t-il déclaré.

Selon M.Lavrov, Moscou ne cesse d'appeler les parties à s'abstenir de commettre toutes actions qui pourraient contribuer à l'aggravation du conflit.

«Nous avons souligné à plusieurs reprises la nécessité d'éviter des actions mutuellement provocatrices lors de nos rencontre avec les autorités iraniennes et celles d'Israël, y compris, hier lors de la rencontre de Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu», a-t-il noté.

M.Lavrov estime que la situation est d'autant plus inquiétante qu'elle touche l'intégralité territoriale syrienne.

«L'Iran et Israël nous assurent qu'ils n'ont pas de telles intentions [provocatrices, ndlr.]. Cependant, comme vous le savez, des incidents similaires ont eu lieu. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ces incidents surviennent dans des situations où tout le monde souligne son respect envers la souveraineté et l'intégralité territoriale de la Syrie», a-t-il ajouté.

Le ministre par intérim a également indiqué que les militaires russes examinaient les détails des récentes frappes israéliennes sur le territoire syrien.

«Ils ont observé ce qui se passait et je pense qu'ils annonceront bientôt leurs conclusions», a conclu le ministre.

L'État hébreu a annoncé jeudi à l'aube avoir frappé des «dizaines de cibles militaires iraniennes» en Syrie en réponse à des tirs de roquettes contre ses bases militaires sur les hauteurs du Golan.

Les systèmes de défense antiaérienne syriens ont abattu plus de la moitié des 70 missiles tirés par Israël, selon le ministère russe de la Défense.