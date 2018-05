Viktor Orban appelle à abandonner les «cauchemars délirants d'États-Unis d'Europe»

Récemment réélu pour un troisième mandat consécutif, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est adressé au parlement lors de son premier discours évoquant l'Union européenne qui doit représenter une alliance de nations libres et non une Europe centralisée.

Viktor Orban, qui a décroché au mois d'avril un troisième mandat à la tête du gouvernement hongrois, a dressé dans son discours adressé au parlement sa vision du futur de son pays et de l'Europe, écrit le Daily News Hungary.

© AFP 2018 Brendan Smialowski Viktor Orban confiant en l'adoption de la loi «anti-Soros»

«Nous avons besoin de l'UE et l'UE a besoin de nous», a-t-il déclaré avant d'ajouter que son gouvernement représentera l'idée que l'UE devrait fonctionner comme une alliance de nations libres.

Selon lui, il faut «abandonner ces cauchemars délirants d'États-Unis d'Europe […] et revenir à la réalité».

«Au lieu d'un bricolage de démocratie libérale échouée, nous construirons une démocratie chrétienne du XXIe siècle qui garantit la dignité humaine, la liberté et la sécurité, protège l'égalité des sexes, le modèle familial traditionnel, freine l'antisémitisme, défend notre culture chrétienne et donne à notre nation une chance de survivre et de prospérer», a ajouté M.Orban faisant référence à «la réponse de la Hongrie à un monde transformé».