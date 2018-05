Des systèmes de défense aérienne de Riyad auraient abattu un missile tiré depuis le Yémen

La défense antiaérienne saoudienne aurait abattu ce vendredi un missile tiré contre le royaume depuis le Yémen voisin, selon la chaîne Al Arabiya qui cite une déclaration de l'armée saoudienne.

Selon l'information, les systèmes de DCA «ont abattu un missile en provenance du Yémen par le mouvement Ansar Allah (houthi) vers la ville frontalière de Jizan».

Il n'y a aucune précision sur d'éventuels dégâts.

© AP Photo / Hassan Ammar L’Arabie saoudite intercepte deux missiles au-dessus de Riyad

Les tirs de missiles contre le territoire saoudien se sont intensifiés ces derniers temps. L' Arabie saoudite affirme avoir intercepté au total plus de 100 missiles houthis.

Depuis août 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe.