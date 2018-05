Une tendresse inattendue entre le couple Trump lors de la fête des mères (vidéo)

Si auparavant le manque de tendresse chez le couple Trump et notamment la froideur de Melania préoccupaient le public, la démonstration récente d'une affection inattendue pour la fête des mères l'aurait plutôt pris au dépourvu.

Peu après qu'une source anonyme a affirmé à The Washington Post que Donald et Melania Trump passaient «peu ou pas de temps ensemble», malgré des photos communes en public, le couple a étonné les spectateurs du discours présidentiel consacré à la fête des mères.

Élégante comme toujours, Melania a prononcé quelques mots de salutation et de remerciement aux épouses des militaires pour ensuite appeler son mari à la tribune. Le discours d'introduction de Melania terminé, le couple a échangé des baisers sur les deux joues, ce tout en souriant.

Après ce petit geste d'affection, le Président s'est installé au micro et s'est en premier lieu félicité du fait que sa femme soit «une Première dame très, très populaire».

Ces derniers temps, les relations entre Melania et Donald Trump semblent de plus en plus tendues. Lors du déplacement du Président français accompagné de son épouse aux États-Unis, la Première dame américaine a refusé de prendre la main de son mari alors qu'ils posaient tous les deux devant les photographes aux côtés du couple Macron.

© REUTERS / Carlos Barria Cette «erreur» de Melania Trump lui coûte cher

De même, le couple s'est retrouvé au cœur d'un autre incident à l'aéroport de Palm Beach, en Floride. En vertu du protocole, les époux devaient descendre de l'avion et s'arrêter un moment pour que les journalistes aient le temps de prendre des photos. Or, Melania a préféré se tenir à l'écart de son mari et ne pas lui tendre la main.

Le couple Trump s'est retrouvé récemment au cœur de plusieurs scandales suite à des soupçons, visant le Président, de liaison extra-conjugale. Karen McDougal s'est livrée sur sa liaison avec Donald Trump, qui aurait eu lieu peu après qu'il a épousé Melania et après que cette dernière a donné naissance à leur fils Baron.

De même, l'actrice de films X Stormy Daniels a parlé de relations avec Donald Trump datant de 2006. L'actrice avait accordé une interview à ce sujet en 2011, mais ses révélations n'ont été rendues publiques que dernièrement. D'après Daniels, ils se sont rencontrés en 2006. Leur relation a duré un an. L'actrice a décidé d'y mettre un terme après que Donald Trump a refusé de la faire jouer dans son émission The Apprentice.