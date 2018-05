Des écologistes allemands cherchent à saper la construction du gazoduc Nord Stream 2

© Sputnik . Grigoriy Sisoev L'Allemagne se prépare à la construction de la partie terrestre du gazoduc Nord Stream 2

Début mars, le tribunal administratif supérieur de Greifswald, dans le nord de l'Allemagne, a accepté la plainte du syndicat de conservation de la nature et de la biodiversité en Allemagne (Naturschutzbund Deutschland, NABU) concernant la décision du département minier de la ville de Stralsund, qui avait approuvé la construction et l'exploitation du gazoduc Nord Stream 2 dans les eaux territoriales allemandes, a rapporté la chaîne de télévision NDR.

Les écologistes du NABU craignent que le verdict relatif à cette affaire ne soit rendu qu'après le début des travaux de construction qui sont prévus pour le 15 mai. Selon les écologistes, ces travaux «nuisent considérablement à l'écologie de la région».

Le projet Nord Stream 2, d'un coût de 9,5 milliards d'euros, prévoit la construction de deux conduites, d'une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, qui passeront non loin de Nord Stream. Le tuyau ira du littoral russe jusqu'en Allemagne, en passant par les zones économiques exclusives et les eaux territoriales de la Russie, de la Finlande, de la Suède, du Danemark et de l'Allemagne.

Berlin et Helsinki ont déjà délivré l'autorisation pour sa construction. Nord Stream 2 s'attend à recevoir prochainement les autorisations de la Russie, de la Suède et du Danemark.

Les sociétés européennes Shell, OMV, Engie, Uniper et Wintershall se sont engagées à investir chacune 950 millions d'euros dans Nord Stream 2. Gazprom, qui est l'unique actionnaire de Nord Stream 2 AG, débloquera pour sa part 4,75 milliards d'euros.

Plusieurs pays s'opposent farouchement à la construction de ce gazoduc, notamment l'Ukraine et les États-Unis. Kiev redoute de perdre les recettes qu'elle tire du transit du gaz russe, tandis que Washington espère exporter du gaz naturel liquéfié en Europe.