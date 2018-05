Deux chasseurs américains F-22 ont escorté des avions russes au-dessus des eaux neutres

«Le 11 mai, des bombardiers stratégiques Tu-95MS des Forces aérospatiales et des avions antinavires Tu-142 de la Marine ont effectué avec succès un vol planifié au-dessus des eaux neutres de l'océan Arctique et des mers de Béring et d'Okhotsk. Pendant leur vol, les appareils de l'aviation stratégique et navale ont été accompagnés de chasseurs MiG-31 et Su-35 des Forces aérospatiales. Au cours d'un vol de 17 heures, les équipages des Tu-95MS et des Tu-142 se sont entraînés au ravitaillement en vol», a relaté le général Konachenkov.

Il a communiqué que «sur une partie du trajet, les avions des Forces aérospatiales russes effectuant un vol de patrouille ont été escortés pendant 40 minutes par deux chasseurs F-22 de l'Armée de l'air des États-Unis qui ne s'étaient pas approchés à plus de 100 mètres».

Le militaire a précisé que les équipages des avions russes avaient complètement rempli leur plan du vol.

Service de presse du ministère de la Défense Les eaux neutres de l’océan Arctique survolées par des bombardiers stratégiques russes

«Les pilotes de l'aviation stratégique et navale effectuaient régulièrement des vols au-dessus des eaux neutres des océans Arctique, Atlantique et Pacifique et de la mer Noire. Tous les vols se déroulent en pleine conformité avec les règles internationales de l'utilisation de l'espace aérien sans violer les frontières d'autres pays», a ajouté Igor Konachenkov.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) avait précédemment annoncé que des chasseurs américains F-22 avaient intercepté deux bombardiers russes Tu-95 dans la zone de responsabilité de la défense antiaérienne à proximité de l'Alaska.

«Deux chasseurs F-22 du NORAD ont intercepté et identifié deux bombardiers stratégiques russes Tu-95 volant dans la zone d'identification de la défense antiaérienne le long de la côte ouest de l'Alaska au nord des îles Aléoutiennes», a fait savoir le porte-parole du NORAD Scott Miller.

Le militaire américain a noté que les avions russes n'avaient pas violé les frontières aériennes des États-Unis et du Canada volant au-dessus des eaux internationales sans violer des accords internationaux.