Les chefs maghrébins disputent à Alger le titre du meilleur couscous

Alger accueille du 10 au 12 mai la première édition du Festival international du couscous, baptisé Couscoussi.

Le festival réunit les chefs des trois pays maghrébins, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ainsi que l'Égypte, offrant l'occasion aux visiteurs de découvrir des dizaines de variétés de ce plat cuisinées sous leurs yeux.

Selon afrique.le360.ma, le festival se déroule au moment où l'Algérie et le Maroc s'affrontent culturellement sur la paternité de ce plat, l'un des plus appréciés du Maghreb, bien que l'on fasse semblant d'oublier la question pendant les trois jours du festival.

Une chose est cependant certaine: chacun des trois pays maghrébins tentera de ravir le titre du meilleur couscous lors du festival en cours.

Signalons pour rappel que lors du Couscous Fest en Sicile en octobre dernier, le titre de champion du monde de couscous a été remporté par la Tunisie, deux ans après qu'elle a battu le record du monde du plus grand couscoussier jamais réalisé, record pris très au sérieux par tous les Tunisiens.

La paternité du couscous est un sujet d'incessants débats entre l'Algérie et le Maroc. Les deux régimes entretiennent des relations exécrables depuis des décennies, sur fond de conflit militaire, «la guerre des Sables», qui les a opposés en 1963, et de la question du Sahara occidental, plus que jamais d'actualité.