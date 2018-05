Un deuxième village syrien bombardé par la coalition US en une journée

Un second village syrien a été bombardé par la coalition américaine en une journée, selon la télévision syrienne qui avait fait état il y a quelques heures d'un raid contre la localité d'Al-Khamadi.

La coalition internationale menée par les États-Unis a réalisé ce samedi un deuxième raid contre des civils de la province de Hassaké, faisant neuf morts, vient d'annoncer la télévision syrienne, rappelant qu'une autre frappe avait déjà fait huit morts à Al-Khamadi.

Cette seconde frappe a pris pour cible le village de Khidaj, au sud-est de la ville de Hassaké, où les missiles ont touché des maisons. Quatre enfants et cinq femmes ont été tués sur le coup, a précisé la télévision syrienne. Plus tôt, des avions de la coalition ont effectué un raid contre la localité d'Al-Khamadi, dans le sud du gouvernorat d' Hassaké , faisant huit morts parmi les civils.

Début mai, l'agence Sana a indiqué, se référant à des sources locales, qu'au moins 25 civils avaient perdu la vie dans le village d'Al-Fadyl, dans le gouvernorat d'Hassaké, dans les frappes de la coalition. Suite à ces raids, Damas s'est adressé à l'Onu exigeant que le Conseil de sécurité des Nations unies remplisse ses engagements et mette fin aux «crimes de guerre» commis par la coalition.

Le ministère russe des Affaires étrangères avait précédemment souligné à plusieurs reprises que les opérations des États-Unis et de la coalition internationale en Syrie étaient lancées sans l'aval et sans coordination avec les autorités de Damas et le Conseil de sécurité des Nations unies

La coalition a reconnu que ses raids aériens en Syrie et en Irak avaient fait au moins 883 morts civils depuis 2014.