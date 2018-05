Une image du complexe antiaérien Pantsir-S attaqué par Israël publiée

Après qu'une vidéo montrant une frappe de missiles de l'armée israélienne contre un système antiaérien Pantsir-S en Syrie est parue sur le Web, une image du complexe de défense antimissile a été également publiée faisant un peu plus la lumière sur l'attaque. Le journaliste russe Alexeï Anpilogov a partagé une capture d'écran du système avec des légendes en anglais, estimant que le Pantsir-S était désarmé en moment de l'attaque. Initialement, la même image avec des légendes en arabe avait été diffusée sur le Web.



Le journaliste s'est félicité du fait que le Pantsir-S ayant subi l'attaque avait survécu et reste malgré tout réparable.

«La frappe a sérieusement endommagé la cabine et les roues avant uniquement. Les éléments de combat du système: radar, bloc de missiles et de canons, demeurent intacts et n'ont visiblement subi qu'un dommage insignifiant», a évalué Alexeï Anpilogov.

À en juger par l'image, tous les missiles ont été lancés, «ce qui est vu grâce à la saleté sur les tubes». Apparemment, «le Pantsir-S a déjà utilisé son approvisionnement de combat et attendait des recharges».

«Le radar est en état passif, le complexe ne suivait pas le missile qui s'en approchait», a poursuivi le journaliste. «Le pied hydraulique est levé (en état d'alerte avant d'ouvrir le feu il doit être baissé pour stabiliser la position du véhicule).»

«Du coup, il [le Pantsir-S, ndlr] n'avait pas le moyen de contre-attaquer», a ajouté un autre journaliste militaire, Alexandre Kots.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.

© REUTERS / Alaa Al-Faqir Israël révèle les cibles attaquées en Syrie

L'État hébreu a annoncé jeudi à l'aube avoir frappé des «dizaines de cibles militaires iraniennes» en Syrie en réponse, selon lui, à des tirs de roquettes contre ses bases militaires sur les hauteurs du Golan. Lors des frappes, la DCA syrienne est entrée en action.

Selon l'armée, Israël a ciblé plusieurs systèmes de défense antiaérienne de type SA-5, SA-2, SA-22 et SA-17 (code Otan) appartenant à l'armée syrienne. Il s'agit à la fois d'anciennes installations de production soviétique comme des S-200 et des S-75, ainsi que des systèmes antiaériens Pantsir-S et des Bouk modernisés, récemment mis en service dans l'armée syrienne.

L'agence syrienne Sana a de son côté indiqué que certains missiles israéliens avaient touché des bases militaires ainsi qu'un dépôt d'armes et un radar militaire.

Ces événements interviennent dans un contexte de vives tensions israélo-iraniennes autour du théâtre syrien à la suite de plusieurs opérations attribuées à l'armée israélienne contre des cibles militaires en Syrie.