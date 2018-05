Les États-Unis annoncent leurs projets concernant l’accord nucléaire iranien

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta, File Trump aurait dit à Macron que les USA allaient se retirer de l’accord nucléaire iranien

Un nouvel accord avec l’Iran sur son programme nucléaire fera l’objet des discussions que les États-Unis comptent mener avec l’Union européenne, a déclaré dimanche le secrétaire d’État américain Mike Pompeo

«J’espère que nous arriverons à une entente ces prochains jours ou semaines, qui sera efficace et protégera le monde contre la mauvaise conduite de l’Iran: non seulement contre son programme nucléaire, mais aussi contre ses missiles et sa conduite nuisible. Nous travaillerons avec les Européens pour y parvenir», a indiqué M.Pompeo à la chaîne de télévision Fox News.

Les États-Unis se sont retirés le 8 mai du Plan global d’action conjoint (JCPOA) avec l’Iran et prévoient de réintroduire les sanctions qui étaient en vigueur avant sa signature en 2015. Les cinq autres médiateurs internationaux du groupe 5+1 (Russie, Chine, Royaume-Uni, France et Allemagne) se sont prononcés contre cette décision de Washington. Les partenaires européens des États-Unis ont annoncé leur intention de continuer à respecter les modalités du JCPOA.