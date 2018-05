Une délégation d’une ville française se rend en Crimée

© AFP 2018 Vasily Maximov «Une zone grise»: pourquoi Kiev n’a pas besoin de la Crimée selon un écrivain ukrainien

La Crimée accueillera une délégation de la ville de Marignane, située dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, a annoncé à Sputnik le député de la Douma (chambre basse du Parlement russe), Rouslan Balbek.

«Une délégation de la commune française de Marignane arrive en Crimée. Dans le cadre de cette visite est prévue la signature d'un accord de coopération inter-municipale avec la ville d'Eupatoria», a déclaré M.Balbek.

De plus, à Eupatoria, les invités français planteront un arbre de l'amitié entre les villes jumelles. Leur visite durera du 14 au 16 mai.

La Crimée accueille régulièrement des délégations étrangères. Lors du quatrième Forum économique international de Yalta, qui s'est déroulé du 19 au 21 avril, près de trois mille participants venus de 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe ont pu découvrir ou redécouvrir la péninsule.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification de la péninsule avec la Russie.