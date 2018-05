Poutine vs Trump: quel Président a la meilleure limousine?

«S’il y a quelque chose qui unit à la fois le Kremlin et la Maison-Blanche, c'est leurs affinités avec les limousines de première classe»: le magazine américain Newsweek a comparé la Cadillac de Donald Trump au nouveau véhicule du projet Kortezh de Vladimir Poutine.

Le magazine américain Newsweek a publié un article comparant la Cadillac du Président américain à la voiture du projet Kortezh du chef du Kremlin.

Ainsi le média explique que «Vladimir Poutine et Donald Trump entretenaient jusqu'à présent une relation intéressante, qui contredisait souvent la politique étrangère traditionnelle des États-Unis, mais fascinait le monde». Cependant, «s'il y a quelque chose qui unit à la fois le Kremlin et la Maison-Blanche, c'est leurs affinités avec les limousines de première classe».

© Photo. Press-service of the Russian President Aurus de Vladimir Poutine

Le magazine précise que le véhicule du projet Kortezh «serait équipé d'un moteur V12 de 6,6 litres et d'une puissance de 860 chevaux, selon son constructeur». Son nom Aurus combine à la fois «aurum» (le mot latin pour l'or) et «rus» pour la Russie, lit-on dans l'article.

«On ne sait pas si Trump a amélioré le véhicule de son prédécesseur, mais Carbuzz avait déjà remis à la limousine inédite de Poutine le "trophée du style" l'année dernière», constate le Newsweek en ajoutant que The Beast (le nom de la voiture de Donald Trump, ndlr) était plus lourde d'une tonne et demie que l'Aurus.

© AP Photo / Wilfredo Lee Beast (Bête) de Donald Trump

© Sputnik . Sergey Guneev Une limousine pour le Président: le nouveau Cortège 8

«Cependant, la Russie ne conservera pas son avance pendant longtemps», conclut l'auteur.

La nouvelle limousine russe du projet Kortezh a été dévoilée au public le jour de l'investiture de Vladimir Poutine qui l'a empruntée pour se rendre au Grand Palais du Kremlin. Le projet de la gamme Kortezh a été développé par l'Institut central de recherche scientifique et d'automobile automotrice de Moscou.