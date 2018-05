Alger rejette les accusations marocaines sur un prétendu soutien au Front Polisario

Alger a démenti les accusations de Rabat d’avoir organisé des rencontres entre le Front Polisario qui lutte pour l’indépendance du Sahara occidental et le mouvement libanais Hezbollah, selon un communiqué officiel de la diplomatie algérienne.

Le ministère algérien des Affaires étrangère a rejeté les accusations du Maroc selon lesquelles l'Algérie avait organisé des rencontres entre les représentants du Front Polisario et le Hezbollah libanais concernant une éventuelle assistance militaire.

© AFP 2018 STRINGER Le Front Polisario aurait perdu 26 membres dans le crash de l’avion militaire en Algérie

Une déclaration officielle du ministère algérien indique que l'Algérie dénonçait fermement les propos déplorables du ministre marocain des Affaires étrangères tenus dans une interview publiée hier par l'hebdomadaire Jeune Afrique.

Dans cette interview accordée à Jeune Afrique, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré que l'Algérie avait organisé, et apporté son soutien et son appui opérationnel aux rencontres sur son territoire entre les représentants du Front Polisario et du Hezbollah qui aurait livré des armes iraniennes aux Sahraouis.

Alger a souligné que Rabat n'avait présenté aucune preuve tangible et continuait à «inventer des histoires».

Le conflit du Sahara occidental empoisonne depuis nombre d'années les relations entre l'Algérie et le Maroc. Le Royaume considère le Sahara occidental, cette ancienne colonie espagnole, comme son territoire, tandis que l'Algérie se prononce pour son autodétermination.

Au début du mois de mai, Rabat a rompu les relations diplomatiques avec Téhéran en raison de l'assistance militaire du Hezbollah au Front Polisario. Selon les médias arabes, Rabat a accusé l'ambassade iranienne à Alger d'avoir épaulé le Front Polisario. Le Hezbollah et Téhéran ont démenti les accusations marocaines.