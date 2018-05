Le maire de Marignane salue le fait que la Crimée a elle-même choisi la Russie

La Crimée fait actuellement un accueil chaleureux à la délégation venue de Marignane (Bouches-du-Rhône) dirigée par le maire Éric Le Dissès, qui vient de signer un accord de jumelage avec la ville criméenne d'Eupatoria.

"Je suis un homme libre, c'est pourquoi je suis ici en Crimée pour la paix entre les peuples" a déclaré Eric Le Dissés, Maire de Marignane pic.twitter.com/p5eMWVwzVn — Hubert Fayard ФАЙЯР (@HubertFayard) 14 mai 2018

En évoquant le référendum sur le rattachement de la péninsule à la Russie, le maire français a déclaré respecter la décision de la Crimée d'avoir choisi la Russie en toute indépendance. De plus, il a salué le fait que les Criméens s'étaient librement exprimés lors du référendum.

Selon lui, il est inadmissible de restreindre le droits des Criméens à la liberté et au choix de leur appartenance nationale. Quand les membres de la délégation se promenait autour d'Eupatoria, a-t-il raconté, ils voyaient des personnes heureuses. Pour les Criméens, tout ira bien, a souligné le maire.

Aujourd'hui, signature de la convention de partenariat entre les villes d'Eupatoria et de Marignane. Une nouvelle etape pour les relations entre la France et la Crimée. #francecrimee — Hubert Fayard ФАЙЯР (@HubertFayard) 14 mai 2018

La ville d'Eupatoria se trouve dans la partie occidentale de la péninsule de Crimée, à 64 km de Simferopol. En 2015, elle comptait près de 107.000 habitants (contre 35.000 pour Marignane) et accueille environ un million de touristes en été.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.