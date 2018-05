Les USA offrent leur aide dans l’enquête sur l’attaque au couteau à Paris

La porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a déclaré dimanche soir que les États-Unis condamnaient «fermement l'attaque au couteau revendiqué par Daech* qui a fait un mort et quatre blessés samedi soir à Paris» et offraient leur aide pour mener l'enquête.

«Nous présentons nos condoléances et nous prions pour les victimes et leurs familles. Nous sommes solidaires du peuple français et de son gouvernement contre cet acte terroriste brutal et nous promettons toute l'aide nécessaire», a-t-elle signalé.

Mme Sanders a ajouté que cet attentat ne faisait que «renforcer la détermination de la coalition internationale à vaincre Daech* et à en faire cesser l'existence».

Un homme a attaqué plusieurs personnes avec un couteau samedi soir dans le quartier de l'Opéra, dans le 2e arrondissement de Paris. Les attaques se sont concentrées près de la station de métro Quatre Septembre, entre la rue Monsigny et la rue de Choiseul.

© Sputnik . Said Tsarnaev Kadyrov met les points sur les i concernant l’assaillant de Paris

Selon le dernier bilan de la préfecture de police, une personne a été tuée, quatre autres blessées dont deux grièvement. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre.

Le groupe terroriste Daech* a revendiqué l'attaque, ont signalé les médias locaux, en se référant à l'organe de propagande de l'organisation terroriste. Ainsi, l'attentat a été perpétré par un «soldat du califat», a précisé la chaîne LCI.

Les médias ont dévoilé que l'homme responsable de l'attaque s'appelait Khamzat Azimov, né en Tchétchénie le 1er novembre 1997 et naturalisé français en 2010.



*Organisation terroriste interdite en Russie