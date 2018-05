Ex-ambassadeur de Russie en France: Trump n’est pas «à la hauteur de nos espérances»

L'ancien ambassadeur de Russie en France Alexandre Orlov a expliqué dans une interview à Europe 1 ce qu'il pensait au sujet du Président américain et de son administration.

Il estime ainsi que la situation qui s'est créée sur la scène internationale est «très grave», en précisant même que «ces risques sont plus forts que jamais».

Le diplomate a également comparé l'administration actuelle de la Maison-Blanche à ses prédécesseurs et en a énuméré quelques différences qui sautent le plus aux yeux.

«Avant, il y avait des règles du jeu. Des traités, des accords. Il y avait la guerre froide, une compétition idéologique. Aujourd'hui, cela n'est plus le cas, mais il n'y a plus non plus de règles du jeu», a-t-il constaté.

À titre d'exemple M.Orlov a évoqué la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien qui créait notamment des difficultés pour plusieurs autres pays.

«On le voit avec Trump qui dénonce l'accord sur le nucléaire iranien», a dit le diplomate avant de poursuivre qu'«une grande puissance qui a une certaine responsabilité dans le monde ne peut pas se conduire de cette façon».

En outre, l'ex-ambassadeur a avoué que «nous avions quelques illusions» au sujet de Donald Trump, ajoutant que le Président américain «n'a pas été à la hauteur de nos espérances».

En conclusion, Alexandre Orlov a déclaré que «tout le monde constate aujourd'hui que c'est très difficile de travailler avec une administration qui est absolument imprévisible, qui ne tient pas sa parole, qui peut dénoncer un accord signé la veille, il n'y a plus de crédibilité».