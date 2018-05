La Russie réprouve l'ouverture de l'ambassade US à Jérusalem

La Russie s'est élevée contre le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, le considérant comme une révision des accords internationaux, a indiqué le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

«En ce qui concerne l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, nous avons plus d'une fois fait connaître notre attitude négative envers cette décision. Le Président Vladimir Poutine l'a dit lui aussi. Nous sommes certains qu'il est inacceptable de réviser de la sorte unilatéralement les ententes qui ont été fixées dans les décisions de la communauté internationale», a-t-il souligné lors d'une conférence de presse accordée à l'issue de ses négociations avec son homologue égyptien, Sameh Choukri, à Moscou.

Et d'ajouter:

«Ces décisions stipulent que tous les problèmes du règlement palestino-israélien définitif — et le statut de Jérusalem figure parmi ceux-ci — ne peuvent être résolus que par le biais d'un dialogue direct entre les dirigeants israéliens et palestiniens. Vous savez que la Russie a plus d'une fois proposé ses services et son territoire pour aider au lancement d'un tel dialogue. D'ailleurs, notre proposition reste en vigueur.»

Selon lui, Moscou réitère «cette position pendant tous ses contacts avec la direction israélienne».

© REUTERS / Mohammed Salem La bande de Gaza: le bilan des Palestiniens tués ne cesse de s'alourdir

La cérémonie d'ouverture de l'ambassade des États-Unis s'est tenue ce lundi à Jérusalem en présence de John Sullivan, numéro deux de la diplomatie américaine, et de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor. Donald Trump , qui avait lui-même annoncé le transfert de la représentation diplomatique américaine à Jérusalem en décembre dernier, n'est pas présent.

Le transfert de l'ambassade a lieu dans le cadre de la décision du Président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Peu d'autres pays ont suivi cette décision des États-Unis, considérant le statut de Jérusalem comme l'un des problèmes clés du conflit au Proche-Orient. Les Israéliens ont occupé la partie orientale de la ville au cours de la guerre des Six-Jours. Les Palestiniens souhaitent que Jérusalem-est devienne la capitale de leur État.