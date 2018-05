Le crash du MH370 malaisien aurait été intentionnel

La disparition mystérieuse du vol MH370 malaisien avec 239 personnes à son bord aurait été un crash intentionnel organisé par le commandant de l’équipage, d’après le journal britannique The Telegraph qui se réfère à une émission de la télévision australienne.

Les passagers et membres d’équipage du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui a disparu en mars 2014, auraient été victimes d’un acte criminel perpétré par le commandant de l’équipage Zaharie Ahmad Shah, a annoncé lundi le journal britannique The Telegraph citant l’émission 60 minutes de la télévision australienne.

Les experts réunis à l’émission ont estimé que Zaharie Ahmad Shah a tout fait pour que les radars perdent sa trace, dirigeant son Boeing dans l’océan Indien une heure après le décollage de Kuala Lumpur.

© AP Photo / Wong Maye-E Nouvelle version de la disparition du Boeing MH370: la Malaisie réagit

Martin Dolan, ancien chef de l’ Agence australienne de sécurité des transports (ATSB) qui a dirigé pendant deux ans l’opération de recherche, a exclu l’hypothèse de l’attentat. Selon lui, si cela avait été une attaque terroriste, elle aurait été revendiquée.

«C’était un acte planifié, intentionnel, et il a été préparé sur une longue période de temps», a indiqué M.Dolan.

L’ancien enquêteur du Bureau de la sécurité des transports canadien (BST/TSB) Larry Vance a estimé pendant l’émission que le commandant de l’équipage aurait mis un masque à oxygène avant de dépressuriser la cabine pour que les autres 238 personnes à bord perdent connaissance.

D’après John Dawson, avocat qui représente les familles des victimes, les gens sont morts d’hypoxie avant que l’avion tombe dans l’océan et il s’agirait donc d’un meurtre prémédité.

© AP Photo / Joshua Paul L’énigme de la disparition du Boeing malaisien MH370 serait-elle enfin résolue?

Simon Harvey, un pilote britannique habitué à voler sur un Boeing 777, a soutenu l’hypothèse de M.Dolan. Selon lui, avant de disparaître, l’avion est passé à la frontière entre les zones de responsabilité des aiguilleurs du ciel thaïlandais et malaisiens. Les radars des deux pays avaient du mal à le repérer.

«Les contrôleurs aériens ne se préoccupaient pas de cet avion mystérieux. Ils pensaient probablement: "S’il a disparu des écrans, c’est qu’il est entré dans la zone de responsabilité de l’autre pays"», a-t-il noté avant de noter qu’il aurait fait de même s’il voulait cacher un Boeing des radars.

Un Boeing 777-200 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines qui se dirigeait de Kuala Lumpur à Pékin (vol MH370) a disparu des radars dans la nuit du 7 au 8 mars 2014. L'épave n'a jamais été localisée. En 2015 et 2016, des débris provenant bien du vol MH370 ont été découverts sur les côtes de La Réunion, ainsi qu’en Tanzanie et au Mozambique. En janvier 2015, les 227 passagers et 12 membres d'équipage qui se trouvaient à bord ont été déclarés morts.