Sur son site, le Ministère français de la Culture a indiqué Sébastopol comme une ville russe.

Il a publié la carte des participants de l'action internationale Nuit européenne des musées, qui aura lieu le 19 mai. Le programme propose la description et les adresses des musées.

© Sputnik . Alexei Pavlishak Une délégation française se rend en Crimée

Le Musée d'art de Mikhail Kroshitsky de Sébastopol est parmi les participants à cet événement annuel. Selon le site du ministère, son adresse était la suivante: «Avenue Nakhimov 9, Sébastopol, Fédération de Russie.

Plus tard, la Russie a été remplacée par l'Ukraine dans l'adresse.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification de la péninsule avec la Russie.