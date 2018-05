Le dalaï-lama explique comment prendre la meilleure décision

Le dalaï-lama affirme que pour prendre la meilleure décision dans une situation difficile, il est nécessaire de penser cette dernière sans émotions, ni peur et de consulter ses amis, et qu’après avoir fait son choix, ne surtout pas le regretter.

«Nous devons utiliser au maximum nos capacités mentales et analyser encore et toujours. Il est indispensable que les émotions n'influencent pas nos décisions. Si vous prenez une décision quelconque sous l'influence des émotions du moment, vous vous rendrez compte plus tard, quand les émotions se calmeront, que la décision était erronée. De fortes émotions entravent notre capacité à penser et nous empêchent d'être impartiaux. Mais toute décision prise sous l'influence de la partialité est fausse», a expliqué le dalaï-lama dans une interview accordée à Sputnik à la suite sa rencontre avec des scientifiques russes dans sa résidence à Dharamsala.

Pour faire un bon choix, «la tranquillité d'esprit» et «une réflexion objective» sont nécessaires, a-t-il souligné.

«Il est hors de question de prendre ses désirs comme point de départ et de faire un choix en faveur d'une issue souhaitable pour vous. En prenant une décision, il faut être réaliste», a précisé le dalaï-lama.

Selon lui, il est également très important «de consulter un ami, et même quelques amis, des amis sincères».

«Après cela, on doit prendre une décision et ne pas la regretter. Dites-le vous-même: "J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai demande l'avis de mes amis, j'ai finalement pris une décision et je n'ai rien à regretter." Moi, je procède toujours comme cela», a-t-il conclu.