Inauguration du pont de Crimée en présence de Vladimir Poutine (vidéo en direct)

Vladimir Poutine participe mardi à la cérémonie d'inauguration du pont automobile reliant la péninsule de Taman, dans la partie continentale de la Russie à la péninsule de Kertch, en Crimée.

Le pont sera ouvert à la circulation automobile le 16 mai, le lendemain de la cérémonie officielle d'inauguration, d'après le centre d'information Pont de Crimée.

Le pont de Crimée, qui relie la Crimée et le territoire de Krasnodar est le plus long en Russie avec ses 19 kilomètres. Le chantier a été lancé en février 2016. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction du pont a utilisé tellement de fer, que ce serait suffisant pour ériger 32 fois la Tour Eiffel.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par an et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).