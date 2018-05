Manœuvres USA-Corée du Sud: Pyongyang menace de renoncer au sommet Kim-Trump

En raison des exercices militaires américano-sud-coréens, Pyongyang a décidé d'annuler les négociations avec Séoul qui devaient avoir lieu le 16 mai, selon l'agence Yonhap. En outre, la Corée du Nord menace de renoncer au sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui a annoncé lui-même qu'il se tiendrait le 12 juin au Singapour.

Les manœuvres conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud ont poussé Pyongyang à annuler les discussions de haut niveau avec Séoul prévues ce mercredi, rapporte l'agence Yonhap. Et de préciser, que la Corée du Nord a en outre menacé de renoncer au sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump attendu le 12 juin prochain au Singapour.

«La Corée du Nord a annoncé ce mercredi qu'elle annulait la réunion de haut niveau qui devait avoir lieu aujourd'hui même avec la Corée du Sud en raison des exercices militaires en cours entre les forces aériennes sud-coréennes et américaines», écrit l’agence.

Et d’ajouter que l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a accusé les exercices Max Thunder, qui ont débuté le 15 mai, d'être une «répétition de l'invasion du Nord et une provocation dans le climat de réchauffement des relations intercoréennes».

Détails à suivre…