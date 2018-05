Ankara renvoie temporairement le consul d'Israël

Après le renvoi de l'ambassadeur d'Israël à Ankara, la Turquie a demandé au consul général israélien à Istanbul, Yossi Levi Safri, de quitter la Turquie «pour un certain temps». Un geste fait pour protester contre la mort de près de 60 Palestiniens sous les balles israéliennes dans la bande de Gaza lundi.

La Turquie a demandé au consul général d'Israël à Istanbul de quitter temporairement le pays, afin de protester contre la mort de dizaines de Palestiniens lundi dans la bande de Gaza, rapporte mercredi l'agence de presse Anatolie.

Le ministère turc des Affaires étrangères avait annoncé mardi une mesure similaire contre l'ambassadeur d'Israël à Ankara.

Le gouvernement turc a vivement condamné les tirs à balles réelles des forces israéliennes qui ont coûté la vie lundi à 60 manifestants palestiniens à la limite de la bande de Gaza, selon le bilan fourni par les autorités palestiniennes.

Plusieurs centaines de personnes s'était rassemblées lundi sur la place Taksim à Istanbul pour protester contre l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem et contre les violents affrontements qui ont suivi dans la bande de Gaza.

Lundi a été le jour le plus sanglant pour les Palestiniens depuis 2014 lors de la guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza. 60 manifestants ont été tués et 2.700 blessés, selon un bilan fourni par le ministère palestinien de la Santé.