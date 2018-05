Interpellation de journalistes russes à Kiev: Moscou adresse deux notes de protestation

Moscou a envoyé deux notes de protestation à Kiev en raison de l'interpellation du rédacteur en chef de l'agence RIA Novosti Ukraine, Kiril Vychinski, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Grigori Karassin.

Selon lui, la situation actuelle est «préoccupante».

Plus tôt dans la journée, Moscou s'est engagé à faire de son mieux pour libérer ce citoyen russe et pour assurer que de telles actions ne seront jamais entreprises contre des citoyens et des médias russes.

Les réseaux sociaux ont également condamné cette violation des droits des journalistes avec le hastag #TruthNotTreason.

❓Accusé de haute trahison en raison de son travail journalistique, le rédacteur en chef du site RIA Novosti Ukraine, a été interpellé et placé en détention en Ukraine. Comment considérez-vous de telles actions de Kiev? #TruthNotTreasonhttps://t.co/qU7kYaF7Ib — Sputnik France (@sputnik_fr) 16 мая 2018 г.​

Mardi matin, plusieurs agents du SBU ont fait irruption dans les locaux abritant l'agence de presse russe RIA Novosti Ukraine à Kiev.

L'intervention du SBU arrive quelques heures après l'arrestation de Kirill Vychinski, chef du site RIA Novosti Ukraine à la double nationalité russe et ukrainienne. Le journaliste a été interpellé à 8h30, heure de Moscou (7h30 à Paris), à proximité de son domicile. Selon son chauffeur, des inconnus se sont jetés sur l'homme avant de le mettre dans une voiture et de l'emmener.

Le 23 avril, le SBU a en outre interpellé la chef du mouvement des Volontaires de la Victoire, Elena Odnovol, accusée également de haute trahison.

Par le passé, Kiev a à plusieurs reprises pris des mesures de rétorsion à l'égard de journalistes russes, les expulsant du pays en raison de reportages qui n'étaient pas à son goût.

Moscou a systématiquement condamné ces expulsions en dénonçant la «discrimination à l'égard des médias russes».