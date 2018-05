L’armée syrienne reprend le contrôle de 65 localités dans les provinces de Homs et de Hama

Appuyé par ses alliés, l’armée syrienne a terminé l’opération de nettoyage dans le nord de la province de Homs et le sud de la province de Hama. Les radicaux ont déposé les armes et ils ont été évacués.

Les troupes gouvernementales syriennes ont rétabli leur contrôle sur 65 localités situées dans le nord de la province de Homs et dans le sud de celle de Hama, a annoncé le commandement dans un communiqué.

«Nos forces armées appuyées par leurs alliés ont terminé le nettoyage de 1.200 km2 du territoire dans le nord de la province de Homs et dans le sud de la province de Hama. La paix et la sécurité ont été rétablies dans 65 localités dont des groupes terroristes s'étaient emparées et qui en ont été évacués après avoir déposé les armes», a indiqué l'armée citée par l'agence syrienne Sana.

© Sputnik . Илья Питалев L’armée syrienne élimine les derniers remparts des terroristes dans la province de Homs

Le gouvernement de Damas, avec la médiation du Centre russe pour la réconciliation, a obtenu un accord avec les chefs des radicaux pour transférer à l'armée les localités de Rastan et de Talbiseh ainsi que les villages avoisinants.

Plus tôt, l'armée syrienne s'est emparée de la route stratégique reliant Hama à Homs et a commencé à la nettoyer des mines et des barrages. À la fin des travaux, la route fermée, il y a plus de six ans, sera rouverte à la circulation.