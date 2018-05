Moscou: le business européen est forcé de payer pour les sanctions US contre la Russie

Les États-Unis ne dissimulent pas le fait que sous prétexte de lutte contre la «menace russe», ils voudraient renforcer les positions de leurs sociétés énergétiques et de défense en Europe, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Le marché européen sort quant à lui perdant de ce jeu.

Les sanctions à l'encontre de Moscou servent à promouvoir les intérêts économiques des États-Unis sur le marché européen et causent un préjudice à ce dernier, lui faisant perdre son créneau en Russie, a déclaré ce vendredi le chef de la diplomatie russe dans une interview à la revue Russian Business Guide — Italian-Russian Chamber of Commerce.

«Chacun sait que ce sont précisément les Américains qui entreprennent des efforts majeurs pour lancer la spirale des sanctions dans le domaine de l'économie. Le business européen est obligé de payer pour ces démarches: les producteurs d'autres pays remplacent ceux de l'Union européenne sur le marché russe. Les États-Unis ne subissent quant à eux aucun préjudice», a indiqué Sergueï Lavrov.

«Washington ne cherche pas spécialement à dissimuler que sous prétexte de lutte contre la menace russe, il souhaite renforcer les positions de ses sociétés en Europe, dont celles énergétiques et de la défense. C'est aux Européens de décider à quel point cela répond aux intérêts de l'UE. Nous savons qu'au sein du milieu européen des affaires, des voix s'élèvent de plus en plus souvent pour exprimer leur mécontentement face à un tel état des choses», a poursuivi le ministre russe.

Pointant du doigt la «politisation de la coopération économique», M. Lavrov a dénoncé une concurrence déloyale avec le bafouage des règles du commerce international et de l'OMC, des restrictions unilatérales et l'application extraterritoriale de sa législation.

Et de conclure: «L'objectif de ces démarches, qui cause un important préjudice à l'économie mondiale, est de promouvoir à tout prix ses propres intérêts commerciaux».