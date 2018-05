Opposition US à Nord Stream 2: Merkel cèderait-elle à la pression?

Lors du déplacement d'Angela Merkel à Washington en avril, Donald Trump l'a appelé à renoncer à son soutien au projet Nord Stream 2, informe The Wall Street Journal en se référant à des responsables américains, allemands et européens. En échange, le Président américain aurait proposé à la chancelière allemande d'entamer des négociations sur un nouvel accord commercial transatlantique.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev L'Allemagne se prépare à la construction de la partie terrestre du gazoduc Nord Stream 2

Igor Uchkov, analyste du Fond russe de la sécurité énergétique nationale, interrogé par Sputnik, estime qu'il est peu probable que Berlin accepte cette proposition puisque Donald Trump est considéré en Allemagne comme un politicien peu fiable. Selon lui, le locataire de la Maison-Blanche ne se soucie pas des intérêts européens et ne donne pas de garanties à Berlin qu'il respectera ses engagements.

Fin mars l'Allemagne a donné son feu vert pour la construction et l'exploitation du gazoduc dans sa zone économique exclusive. Auparavant, Angela Merkel avait déclaré que son pays avait considéré Nord Stream 2 comme un projet économique qui ne constituerait pas «une menace à la diversification des livraisons».

Le gazoduc Nord Stream 2 traversera la mer Baltique, reliant les fournisseurs russes aux consommateurs européens sur plus de 1.200 km. Le pipeline aura une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le projet a un coût estimé à près de 10 milliards d'euros. Les partenaires de Gazprom dans le projet sont Engie, OMV, Shell et deux sociétés allemandes, BASF et Uniper.