Sergueï Skripal sort de l'hôpital de Salisbury

L'ex-caporal du GRU, Sergueï Skripal, accusé en Russie d'espionnage en faveur du Royaume-Uni, est sorti de l'hôpital de Salisbury, a déclaré vendredi le National Health Service.



«C'est une nouvelle incroyable: Sergueï Skripa l se sent assez bien pour sortir de l'hôpital de Salisbury», a indiqué aux journalistes la directrice de l'établissement, Cara Charles-Barks.L'hôpital de Salisbury a également souligné qu'il n'envisageait pas de révéler les détails du traitement qui a été administré aux Skripal.Le NHS ne précise toutefois pas où Skripal se trouvera et s'il poursuivra son traitement. L'emplacement actuel de sa fille Ioulia, elle aussi sortie de l'hôpital, reste inconnu.

«Tous les patients concernés (les Skripal, ndlr) ont le droit au respect de leur confidentialité. Cela nous impose des restrictions quant à la révélation des détails sur le traitement administré. Cependant, tous ceux qui ont souffert des effets néfastes de cette substance toxique doivent être stabilisés et maintenus dans un état où leur organisme parvient à produire plus d'enzymes pour la convalescence», a ajouté le NHS.

D'après le médecin en chef Lorna Wilkinson, Skripal «se remettra hors de l'hôpital».

© AP Photo / Andrew Matthews/PA La diplomatie russe évoque l’enlèvement des Skripal

Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury en Angleterre. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de lui permettre de participer à cette enquête.

Les diplomates russes n'arrivent pas à contacter les Skripal depuis début mars. Ils ignorent où se trouve Ioulia Skripal, qui a quitté l'hôpital de Salisbury début avril. Les représentants de l'ambassade ne peuvent pas obtenir accès à M. Skripal, qui reste hospitalisé.