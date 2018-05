Le Kremlin dévoile d'autres détails sur la récente rencontre Poutine-Assad à Sotchi

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a expliqué de quoi le Président russe et son homologue syrien avaient parlé lors de leur rencontre de jeudi à Sotchi et combien d'heures avaient duré ces négociations.

La rencontre de Vladimir Poutine et Bachar el-Assad à Sotchi a duré plus de trois heures, a indiqué Dmitri Peskov avant d'ajouter que les chefs de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et de la Défense russe Sergueï Choïgou avaient eux aussi assisté aux discussions.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Poutine dit à Assad compter sur le retrait des forces armées étrangères du pays

Le porte-parole du Kremlin a également expliqué les propos du Président sur le retrait des forces armées étrangères du sol syrien.

«Il y a des pays dont des soldats et des officiers sont présents de fait illégalement sur le territoire syrien du point de vue du droit international. Il s'agissait de ces pays-là. Par contre, il y a des pays qui sont dans un état de coopération technique et militaire avec la Fédération de Russie et se trouvent légalement en Syrie sur invitation des autorités du pays», a déclaré M.Peskov cité par le quotidien Rossiyskaya Gazeta.

Rappelons que, selon le site du Kremlin, les dirigeants russe et syrien ont discuté jeudi 17 mai à Sotchi plusieurs aspects du règlement de la situation en Syrie, y compris la formation d'un comité constitutionnel qui doit se charger de la loi fondamentale du pays.