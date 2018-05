Poutine réagit à la sortie de Sergueï Skirpal de l’hôpital

Le Président Vladimir Poutine a déclaré que c’était avec joie qu’il avait appris la nouvelle sur la sortie de l’ex-agent double Sergueï Skripal de l’hôpital de Salisbury.

«En ce qui concerne M.Skripal, moi aussi, j’ai appris aujourd’hui des médias qu’il était sorti de l’hôpital. Que Dieu lui donne la santé. En fait, nous sommes très heureux», a déclaré le Président russe lors d’une conférence de presse à l’issue des négociations avec la chancelière allemande Angela Merkel tenues ce vendredi.

Et d’ajouter qu’il espérait qu’il soit en bonne santé.

Le Président a en outre indiqué qu’il doutait qu’une substance toxique de combat ait été utilisée contre Skripal.

«Je pense que si, comme l’assurent nos collègues britanniques, une substance toxique de combat avait été utilisée à son encontre, cet homme aurait péri sur place. La substance toxique de combat est à tel point puissante que l’individu meurt soit immédiatement, soit au bout de quelques secondes ou minutes», a expliqué Vladimir Poutine.

Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury en Angleterre. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

© Sputnik . Alex McNaughton Sergueï Skripal sort de l'hôpital de Salisbury

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à Londres à plusieurs reprises de lui permettre de participer à cette enquête.

Les diplomates russes n'arrivent pas à contacter les Skripal depuis début mars. Ils ignorent où se trouve Ioulia Skripal, qui a quitté l'hôpital de Salisbury début avril. Les représentants de l'ambassade ne peuvent pas obtenir accès à M.Skripal.