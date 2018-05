Toutes griffes dehors: Londres se prépare-t-il à une Troisième guerre mondiale?

Prendre des «risques» et devenir «plus agressif», voici comment le Royaume-Uni devrait mener sa politique pour contrer les menaces accrues d’aujourd’hui, et notamment, pour faire face à une Troisième guerre mondiale, estime le maréchal britannique Philip Osborn.

Theresa May et son gouvernement devraient se préparer à lancer des cyberattaques dévastatrices contre la Russie, si les tensions entre «l'Est et l'Ouest dégénéreraient en Troisième guerre mondiale», affirme le maréchal britannique Philip Osborn, chef du Defence Intelligence (DI), relate The Daily Express

Le militaire compte partager son avis avec Theresa May ce vendredi dans son discours au Royal United Services Institute.

Selon le maréchal cité par le tabloïd, le monde d'aujourd'hui est «plus dangereux, incertain et imprévisible». Ainsi, les technologies informatiques jouent un rôle primordial dans les conflits modernes, souligne M.Osborn.

«Les nouvelles technologies changeront la guerre, notre vie et notre société. Sans changement, nous risquons de perdre dans une confrontation d'aujourd'hui et de demain», souhaiterait expliquer le maréchal à Theresa May, indique The Daily Express.